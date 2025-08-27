Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini üstlendiği “Taşacak Bu Deniz” dizisinin ilk tanıtım çekimleri başladı. İzleyiciyi güçlü bir aşk hikâyesiyle buluşturmaya hazırlanan yapım, şimdiden merak uyandırdı.

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı dizi; dağ ile denizin, hırçın fırtınalar ile insanların mücadelesini konu alıyor. Aynı zamanda iki düşman ailenin yıllara yayılan çatışmasını ve bu çatışmanın ortasında filizlenen aşkı ekrana taşıyacak.

Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Başrollerde Deniz Baysal (Esme) ve Ulaş Tuna Astepe (Adil) yer alırken, kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine) ve Ali Öner gibi başarılı isimler bulunuyor.