Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında ‘casusluk’ suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atanmıştı. Sonsöz.com.tr Yayın Yönetmeni Murat Özbülbül ve Haber Müdürü Abbas Satır, Tele 1 Ankara temsilcisi Zeynel Lüle’den son gelişmeleri öğrendi.

Zeynel Lüle, özgür basına baskı yapıldığını belirterek, “TELE 1’e çökmeye çalışıyorlar. Biz gazeteciliğimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette TRT eski Haber Müdürü Metin Balcı da yer aldı.

NELER OLMUŞTU

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında ‘casusluk’ suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atanmıştı. Kayyum olarak atanan TMSF heyetinin kanala gelmesinin ardından ana haberi sunan Murat Taylan, “Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın” diyerek yayını kapattı ve kanal bant yayınına geçti.

Kanalın yönetimine ise Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı getirildi. Paşalı, Flash Haber, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarına da kayyum olarak atanmıştı.

“AMAÇLARI BENİ SUSTURMAK”

Kayyumun ardından Yanardağ şu mesajı paylaştı:

"Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1’i ve beni susturmak. Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir. Türkiye’yi susturmak, halkı susturmak, tarihin akışını değiştirmek mümkün değildir.

Ben iyiyim.

Bu halkın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hiçbir yalan, gerçekten daha güçlü olamaz.

Bu bir zorbalıktır. Basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Bağımsız medyaya ve muhalif görüşlere tahammülsüzlüktür."