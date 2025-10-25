Maçın başında iki ekip de etkili ataklar geliştirdi. 4. dakikada Calegari’nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Onana kornere çeldi. 5. dakikada Onuachu, savunmanın arkasına sarkan topla kaleci Felipe karşısına geçti ancak topu filelerle buluşturamadı.

dakikada Trabzonspor öne geçti. Robin Yalçın’ın hatalı pasını değerlendiren Folcarelli, topu ceza alanı çizgisi önünde Augusto’ya bıraktı. Augusto’nun vuruşu kaleciyi geçerek filelerle buluştu: 1-0. dakikada Eyüpspor’dan Claro’nun sakatlanmasıyla oyuna Umut Meraş girdi. Claro’nun ağır sakatlığı sonrası maç bir süre durdu ve futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. 51. dakikada Folcarelli’nin pasıyla ceza sahasına giren Oulai, kaleci Felipe’yi mağlup ederek skoru 2-0 yaptı. Maçın geri kalan bölümünde iki ekip de gol bulamadı.