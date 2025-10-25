Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, bu yıl 104 film sinemaseverlerle buluşuyor. Açılış gecesinde kırmızı halıda yürüyen sanatçılar bol bol poz vererek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Uzun Metraj Jürisi Üyesi Elif Dağdeviren, “Tüylerim diken diken, Antalya hâlâ eskisi kadar güzel ve sıcak” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı.

Fikret Kuşkan’dan Unutulmaz Ödül Anısı

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, festivalle ilgili anısını şu sözlerle paylaştı:

“Gizli Yüz filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldığımda 24 yaşındaydım. Antalya benim için çok özel bir yer. O dönem uçak biletimi festival karşılayamamıştı, bir gazeteci benim yerime almıştı. Ödülümle yurt dışına çıkarken tarihi eser sanıp beni iki buçuk saat havalimanında tuttular.”

Merve Dizdar: ‘Burada Olmak Çok Güzel’

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Başarı Ödülü alan Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi:

“2022’de Kar ve Ayı filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü almıştım. Antalya seyircisi inanılmaz. Burada olmak her zaman çok güzel. Görülmek, çalışmaya devam etmek için motivasyon sağlıyor.”

Engin Alkan: ‘Türkiye’nin En Önemli Sanat Olaylarından Biri’

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alan Engin Alkan, festivalin önemine dikkat çekti:

“Türkiye’nin en önemli sanat olaylarından biri. Hem kültürel hem sektörel açıdan çok değerli. Umarım 100 yıl daha sürer.”

Jüri Başkanı Ömer Vargı: ‘Festivalin Devam Etmesi Çok Kıymetli’

Festivalin jüri başkanlığını üstlenen Ömer Vargı, “Festivalin yaşaması çok önemli bir duygu. Bu jürinin başkanı olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Erdem Yener: ‘İlk Filmimle Burada Olmak Gurur Verici’

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yer alan Erdem Yener, “İlk filmimle Altın Portakal’da olmak çok gurur verici. Güzel bir hafta geçirmeyi diliyorum” diyerek heyecanını paylaştı.