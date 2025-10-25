Olay, saat 14.30 sıralarında Belcekız Plajı üzerinde meydana geldi. Festival kapsamında uçuş yapan single ve tandem yamaç paraşütleri, iniş sırasında havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolü kaybederek sert bir iniş yaptı ve yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Fethiye’deki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Festival yetkilileri ve güvenlik birimleri, benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.