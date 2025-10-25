Kanal 12 televizyonunun yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 52’si Netanyahu’nun bir sonraki seçimlerde aday olmaması gerektiğini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 41’i ise Netanyahu’nun yeniden başbakanlık için aday olması gerektiğini savundu. Katılımcıların yüzde 7’si ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.

Ankette ayrıca, Likud Partisi’nin liderliği de gündeme geldi. Katılımcıların yüzde 48’i sunulan adaylardan hiçbirini istemediklerini veya kararsız olduklarını dile getirdi. Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen’in parti liderliğini destekleyenlerin oranı yüzde 10 olurken, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer yüzde 9 ile onu takip etti.

Araştırmada, Netanyahu’ya karşı muhalefet bloğuna liderlik etmesi gereken kişi sorusuna ise katılımcıların yüzde 44’ü eski Başbakan Naftali Bennett yanıtını verdi. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid’in muhalefet bloğuna liderlik etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü.

Araştırma, İsrail’de yaklaşan seçimler öncesi halkın siyasi tercihleri ve partilerdeki liderlik beklentileri hakkında önemli ipuçları veriyor.