Son dönemde Çin’in nadir toprak elementleri ve batarya malzemeleri ihracatına yönelik sert kısıtlamalar getirdiğinihatırlatan von der Leyen, bu adımların “Çin ile ABD arasındaki ekonomik sürtüşmenin bir parçası” olduğunu ancak Avrupa ekonomisini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Çin’in kararları küresel tedarik zincirini tehdit ediyor

Von der Leyen, “Çin hükümetinin 9 Ekim’de açıkladığı kararlar önemli bir risk teşkil ediyor. Bu eylemler, diğer ülkelerin nadir toprak elementleri endüstrisini geliştirmesini engelleyecek ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edecek,” ifadelerini kullandı.

AB Başkanı, Avrupa’nın nadir toprak mıknatısı tüketiminin yüzde 90’ından fazlasının Çin’den ithal edildiğinihatırlatarak, bu durumun otomotiv, savunma, havacılık, yarı iletken, yapay zeka çipleri ve veri merkezi sektörlerini “ciddi risk altına soktuğunu” belirtti.

“Gerekirse müdahale ederiz”

Von der Leyen, kısa vadede Çin ile diplomatik çözümler arayacaklarını ancak “gerektiğinde tüm araçlarla müdahale etmeye hazır olduklarını” söyledi. Ayrıca, G7 ortaklarıyla koordineli bir müdahale planı üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

Avrupa’nın yeni stratejisi: “RESourceEU”

AB’nin yeni planının adının “RESourceEU” olduğunu açıklayan von der Leyen, planın amacını şöyle özetledi:

“Avrupa sanayisi için kısa, orta ve uzun vadede alternatif kritik ham madde kaynaklarına erişimi güvence altına almak.”

Von der Leyen, Avrupa’da kritik ham maddelerin geri dönüşümünü artıracaklarını, ortak satın alma ve stratejik stoklama adımları atacaklarını ve yerli üretim ile işleme projelerine yatırım yapılacağını ifade etti.

Ayrıca, Ukrayna, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Özbekistan, Şili ve Grönland gibi ülkelerle kritik ham madde ortaklıklarını hızlandıracaklarını duyurdu.