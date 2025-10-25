Basın duyurusunda, yapılan düzenlemenin temel amacının özellikle internet üzerinden işlenen finansal suçlarda hızlı müdahaleyi sağlamak olduğu vurgulandı. MASAK, suç konusu paranın finansal sistemden kaçırılmasını engellemek amacıyla Cumhuriyet savcılarına belirli durumlarda rapor alınmaksızın el koyma yetkisi tanındığını belirtti.

Düzenleme ile birlikte, hızlı şekilde el konulan paraların kısa sürede mağdurlara iade edilmesinin hedeflendiği de açıklandı.

“Keyfi Uygulamalara İzin Verilmeyecek”

Açıklamanın devamında, gerek MASAK gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan tüm düzenlemelerde vatandaşların mülkiyet hakkına yönelik keyfi uygulamalara kesinlikle izin verilmediği vurgulandı. MASAK, bu kapsam dışında kalan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı Basın Duyurusu- 25 Ekim 2025



➡️ https://t.co/MJnCrrCDt9 pic.twitter.com/1o95glveWs — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 25, 2025