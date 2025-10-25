Fransız basınından BFMTV’nin soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, soygunun yaşandığı Apollo Galerisi’nde bulunan mücevherler dün sabah polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankası’na transfer edildi.

Soygun sonrası Louvre’da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ancak, Fransa Bankası’na taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Soygunun Detayları

19 Ekim sabahı Louvre Müzesi’nde düzenlenen soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden paha biçilemez değerde 9 tarihi eser çalınmıştı.

Soyguncuların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç, daha sonra hasarlı halde müze dışında bulunmuştu. Tarihi değeri yüksek 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın, soygunu yalnızca 7 dakika içinde gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Güvenlik Zafiyeti Raporu ve İstifa

Fransa Sayıştayı tarafından hazırlanan ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında “sürekli ve ciddi gecikmeler” yaşandığı, bunun da önemli güvenlik açıkları oluşturduğu vurgulanmıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonu’nda ifade vermiş, “sorumluluğunu kabul ettiğini” belirterek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu açıklamıştı. Ancak, Dati’nin istifayı reddettiği öğrenilmişti.

Fransa’da Müze Soygunları Serisi

Louvre soygunu, Fransa’da son dönemde artan müze hırsızlıkları dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Fransız hükümeti, olayın ardından ülkedeki müzelerde ek güvenlik önlemleri uygulamaya başladı.