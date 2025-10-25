ÖSYM’den yapılan açıklamada, 25 Ekim 2025 tarihinde uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden erişebiliyor.
Sonuç sorgulama adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Açıklamada, adayların 25 Ekim 2025 tarihinden itibaren sonuçlarını sistem üzerinden görüntüleyebileceği belirtildi.
e-YDS 2025/11 (Farsça/İngilizce): Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/MxWsRNuw4I pic.twitter.com/Yw4ysrcW1g— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 25, 2025
Muhabir: Uğurcan Bayrakdar