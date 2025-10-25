Emine Erdoğan, paylaşımında Siirt’in kültürel zenginliğine ve birlik, kardeşlik duygularına vurgu yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Siirt, başlı başına yaşayan bir kültür mirasıdır. Bize düşen ise bu mirası layıkıyla ele almaktır.

Değerlerimizi koruyarak, birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum. Nice buluşmada, aynı gönül ikliminde yan yana olmak temennisiyle…”

Emine Erdoğan, paylaşımına “📍Siirtliler Buluşması” notunu eklerken, etkinliğe ilişkin bir tanıtım videosuna da yer verdi.

📍Siirtliler Buluşması pic.twitter.com/jhl2oYuHp4 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 25, 2025