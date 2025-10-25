Karabük’te özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Abdullah Şahin, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından dün taburcu edilerek, oğlu Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’in evine götürüldü. Ancak akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

Abdullah Şahin’in cenazesi, memleketi Ovacık ilçesi Ekincik köyü Pehlivanoğlu Mahallesi Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; merhumun oğlu Mehmet Ali Şahin ve ailesiyle birlikte, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.