Instagram hesabından konuşan Günok, şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm bazı konularla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Dört sene önce Beşiktaş’a transfer olduğumda, daha ilk aylarımda talihsiz bir sakatlık yaşadım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş’ın hem de milli takımımızın kalesini korudum. Beşiktaş’ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya çıktığım her an, Beşiktaş’ın kaptanlığını yapmış efsanelerimizden örnek alarak kulübümüze yakışır bir duruş sergilemeye çalıştım.”

Takımın bu sezona iyi bir başlangıç yapamadığını vurgulayan tecrübeli kaleci, kaptanlık değişimini olgunlukla karşıladığını belirtti:

“Beşiktaş’a yakışır bir oyun ortaya koyamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunudur. Bu kötü gidişata hep birlikte son vermek için mücadele ediyoruz.

Kaptanlık değişikliğini her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür kararlar kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerim boyunca hiçbir teknik veya yönetimsel kararı yorumlamadım, bundan sonra da saygı duymaya devam edeceğim.”

Günok, forma giydiğinde elinden geleni yapmaya, oynamadığı zamanlarda ise takım arkadaşlarını desteklemeye devam edeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Beşiktaş’a yakışır bir performansla sahada yer almak için elimden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğim.”

Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta alınan kararla, teknik ekibin “saha içinde daha etkili iletişim kurabilecek oyuncuların kaptanlığa getirilmesi” görüşü doğrultusunda, yönetim kurulunun onayıyla kaptanlık görevleri yeniden düzenlenmişti. Buna göre, Orkun Kökçü birinci kaptan, Wilfred Ndidi ikinci kaptan olarak belirlenmiş, Necip Uysal ve Mert Günok’un kaptanlık görevleri sona ermişti.