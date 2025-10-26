Türkiye’nin birçok şehrinden gelen ünlü şeflerin katıldığı, yer fıstıklı yöresel yemeklerin ve ürünlerin tanıtıldığı festivale katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. 2003 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi alan, geçen yıl ise Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili kazanan ‘Osmaniye Yer Fıstığı'nı kitlelere tanıtmak amacıyla 2'ncisi düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Bando eşliğinde yürüyen katılımcılara maskotlar, animasyon ekipleri, Hacivat-Karagöz, palyaçolar ve tahta bacaklı göstericiler eşlik etti. Maskotlar, vatandaşlara heybelerinden yer fıstığı dağıttı. Kortej, cadde boyunca ve apartmanların balkonlarından yoğun ilgiyle izlendi.

Festivalin açılış kurdelesi Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Türkiye'nin 35 farklı şehrinden gelen ünlü şefler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kesildi. Kent merkezinde kurulan stantlarda, fıstıktan yapılan cezerye, baklava, börek, pasta, kurabiye ve kekler tattırıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet ziyaretçilere haşlanmış yer fıstığı ikram etti. Festivale katılan ünlü şef ve gurmeler, yerfıstığıyla hazırlanan yemekleri tanıttı, düzenlenen yarışmalarda hünerlerini sergiledi.

'GASTRONOMİDE MERKEZ OLMA YOLUNDAYIZ'

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniyemizin, Türkiye’nin ve Avrupa’nın tescilli ürünü olan yer fıstığını bir kültür değeri olarak yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer fıstığını gastronomiyle buluşturuyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle 35 ilimizden gelen şeflerimiz burada. Osmaniye gastronomide artık bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor. Osmaniye’de neredeyse her aile yer fıstığı üretimiyle ilgilenir. Bu emek, toprağın sürülmesinden hasada kadar bir yaşam döngüsüdür. Biz de bu emeği geleceğe taşımak, şehrimize bir ruh kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

'FISTIK GİBİ FESTİVALDEYİZ'

Osmaniye Gastronomi Merkezi Yöneticisi Ayşe Erat ise, "Yer fıstığının anavatanı Osmaniye’de fıstık gibi bir festivaldeyiz. Osmaniye yer fıstığını kullanarak yemek ve pastalar yapıyoruz. Bu festivaller sayesinde yeni ürünler geliştiriyoruz. Fıstık adeta bir sıfır atık ürünü; içi yeniliyor, kabuğu değerlendiriliyor. Sporcuların da sıkça tükettiği fıstık ezmesi, oldukça faydalı bir besin" dedi. (DHA)