ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında yine Türkiye’yi sarsan bir olay ortaya çıktı. 17 Ekim tarihinde programa başvuran Hanife Ataseven, bir aydır haber alamadığı kızı Selma Ataseven’i bulmak için yardım istedi. Program ekibi kısa sürede Selma’ya ulaştı. Genç kızın, Sakarya’da Meral Kocabey isimli bir kadının evinde kaldığı belirlendi. Ancak aynı evde bulunan Taner Özdemir isimli bir şahsın varlığı, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

İhbarlar Ardı Ardına Geldi!

Selma’nın bulunmasının ardından programa onlarca ihbar ulaştı. Gelen bilgiler, Taner Özdemir hakkında ciddi iddialar içeriyordu.

İddialara göre Özdemir, birlikte yaşadığı Meral Kocabey, Meral’in 18 yaşındaki kızı E.M. ve Selma Ataseven ile aynı evde uygunsuz bir şekilde kalıyordu. Canlı yayına katılan E.M., Taner Özdemir’in kendisine takıntılı olduğunu, sürekli yanından ayrılmadığını, onu “elleriyle beslediğini” ve “aşkım” diye hitap ettiğini gözyaşları içinde anlattı. Bu açıklamalar stüdyoda büyük yankı uyandırdı.

Yayın İhbar Kabul Edildi, Soruşturma Başlatıldı!

Olayın yankıları üzerine Eyüpsultan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, 18 yaşındaki E.M.’nin ifadesine başvurdu.

Genç kızın şikayeti üzerine adli süreç resmen başlatıldı. Taner Özdemir hakkında “cinsel saldırı” suçundan işlem yapılırken, Meral Kocabey tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Eyüpsultan Aile İçi Büro Amirliği’ne sevk edildi.

Soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürdürülüyor.