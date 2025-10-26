Olay, akşam 21.30 sıralarında Körfez Mahallesi 5030’uncu Sokak üzerindeki Eczaneler Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 44 AFA 092 plakalı otomobili kullanan M.D. yanındaki arkadaşı H.Ö. ile tartışma yaşadı. Otomobili durduran M.D., yanında bulunan bıçakla H.Ö’yü kol ve dirsek bölgesinden yaraladı. Yaralanan H.Ö. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli M.D. polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA