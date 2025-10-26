Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya temasları kapsamında Bükreş’te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu ve yanındaki heyetle birlikte, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin Nsosyal sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Türkiye-Romanya ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda, iş dünyalarımız arasında atılabilecek somut adımlar ve yeni iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Her iki ülke iş insanlarının ortak girişimleriyle kurulan bu kıymetli platformların, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine sunduğu katkılar bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu birliktelikler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgesel ticaretteki öncü rolünü daha da pekiştirmekte, karşılıklı fayda esasına dayalı ortak kalkınma anlayışımıza güç katmaktadır. Bugün de gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmelerde, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik; iş insanlarımızın ortaya koydukları yapıcı öneri ve fikirleri büyük bir memnuniyetle dinledik. Nazik davetleri ve misafirperver ev sahiplikleri için Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’na gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ, HER GEÇEN GÜN GÜÇLENMEKTEDİR'

Bakan Bolat, Bükreş’te, Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Cumhuriyet Galası ve GAP Oskar Ödülleri Programı vesilesiyle, Türkiye ve Romanya’nın önde gelen iş dünyası temsilcileri, iki ülke yetkilileri ve vatandaşlar ile bir araya geldiğini de sosyal medya hesabından duyurdu. Bolat paylaşımında, "Türkiye-Romanya ilişkileri, stratejik ortaklık temeli üzerinde, dostluk, güven ve karşılıklı saygı anlayışıyla her geçen gün güçlenmektedir. Avrupa ve Balkanlar bölgesinde, siyasi, ekonomik, askerî ve kültürel alanlarda en üst düzeyde ilişki yürüttüğümüz ülkelerden olan Romanya ile bağlarımız; derin bir tarihî mirasa, köklü insani ve kültürel değerlere dayanmaktadır. Bugün de gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada, iki ülke arasında, her alanda iş birliğini daha da geliştirme yönünde ortak güçlü bir iradenin mevcut olduğunu bir kez daha müşahede ettik. İnanıyoruz ki; Türkiye ve Romanya, bu samimi iş birliği anlayışıyla sadece kendi ekonomilerine değil, aynı zamanda bölgesel barışa, refaha ve kalkınmaya da önemli katkılar sunacaktır. Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıl dönümü arifesinde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 147'nci yıl dönümünü de büyük bir memnuniyetle yâd ettik. Orta ve Doğu Avrupa’nın dinamik ve yükselen ekonomilerinden, stratejik ortağımız Romanya ile ilişkilerimizi, her alanda daha da ileri taşımaya; ülkemizin vizyonu, milletimizin menfaati çerçevesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam edeceğiz inşallah” dedi. (DHA)