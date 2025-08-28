Çankaya Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde Çankaya Akademi adı altında verdiği tamamen ücretsiz sınavlara hazırlık kursları başarıya başarı katmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde ücretsiz olarak verilen YKS’ye hazırlık kursu alan öğrenciler, 2025 YKS'de derece yaptı. 2 milyon 351 bin 641 öğrencinin girdiği sınavda Destek Eğitim Merkezi'nin hazırlık kursları, öğrencileri başarı sıralamasında üst sıralara taşıdı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, üniversiteyi kazanan tüm öğrencileri tebrik ederken, “Çankaya Belediyesi olarak eğitime destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



İLK 200 BİNDE ONLARCA ÖĞRENCİ

2024-2025 eğitim öğretim döneminde Çankaya Evleri'nde verdiği YKS'ye hazırlık kursları öğrencilerinden Ahmet Yıldız sözel alanda 1498'inci olarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü, Arda Karadağ da sayısal alanda 4 bin 951'inci olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'ni kazandı. Diğer Çankaya Evleri'nde eğitim alan onlarca öğrenci de alanlarında yüzde 10'luk dilim içinde ilk 200 binde üst sıralarda yer alarak büyük başarı gösterdi.



"FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ ÖNLEYECEĞİZ"

Çankaya Belediyesi olarak her yaşta ve her alanda eğitime destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Amacımız, ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik, tamamlayıcı ve destekleyici kurslarla eğitimde fırsat eşitsizliğini önlemekti. Destek Eğitim Merkezlerimizde özellikle maddi güçlük çeken ailelerimizin çocuklarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Binlerce öğrencimizi YKS’ye hazırlıkta destekledik. Tüm imkânlarımızı kullanarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye devam edeceğiz. YKS’de başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş