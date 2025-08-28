Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi, Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Deltası, caretta carettaların yuvalama alanlarından İztuzu Plajı ve kayalara oyulmuş antik kral mezarlarıyla doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada sunuyor. Sazlıklarla çevrili kanalları ve koruma altındaki ekosistemiyle dikkat çeken Dalyan Deltası, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan eşsiz bir destinasyon olmayı sürdürüyor. Bölgede teknelere binen turistler, eşsiz bir yolculuğa çıkıyor.

