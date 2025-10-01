Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'ın da anıldığı Don Kişot oyununun galası geçtiğimiz akşam birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşti. Yapımcılığını Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışığın üstlendiği oyunda başrolleri eski eşler Zuhal Olcay ve Selçuk Yöntem paylaştı. Oyun sanat camiasında büyük ses getirdi.

Oyuna yıldız akını!

Prömiyeri yapılan oyuna Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, ismail Demirci, Özge Gürel, Devrim Nas, Oya Başar gibi ünlü isimler katıldı. Oyunun yapımcısı Kerem Alışık ise annesi Çolpan İlhan anılırken gözyaşlarına hakim olamadı.