Şarkışla ilçesi Kaymak köyünde, köy muhtarı Seyfettin Tatar, 50 yıldır harabe durumdaki öğrenci bulunmadığından kapalı olan eski köy okulu binası için 3 ay önce kampanya başlattı. Sosyal medyada paylaşılan kampanya sonrası köylüler ve hayırseverler okul binası için seferber oldu. İki gün içerisinde toplanan 1 milyon TL ile okul binası kapsamlı restorasyona alındı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından bina yeniden hizmete alındı. Köylülerin katılımıyla bina, yeni yüzüyle 'Kültür ve Yaşam Merkezi' olarak hizmete açıldı. Restore edilen yapı, alınan izinle, eğitimin yanı sıra köy odası, sosyalleşme alanı ve toplu etkinlikler için çok fonksiyonlu merkez olarak kullanılacak. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan bina, yeterli öğrenci sayısına ulaşılması halinde yeniden ilkokul olarak da hizmet verebilecek.

'ONLARCA İNSAN EĞİTİM ALDI'

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, açılışta yaptığı konuşmada, "Yardımseverlerin desteğiyle birlik beraberlik içerisinde yapılan bu virane olan okulumuzu köyümüze kazandırılmış olmasından memnunum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada onlarca insanımız eğitim almış ve şu anda belki komutan olmuştur, kaymakam olmuştur, belediye başkanı olmuştur, memlekete itibar olan insanlar burada yetişmiştir. Burada muhtarımızın çevresiyle, arkadaşlarıyla, yardımseverlerle beraber bu virane olan yapıyı ayağa kaldırmalarından dolayı ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhtar Seyfettin Tatar ise "Çatımız uçtu, duvarları kullanılmaz hale geldi. Biz de köylülerle beraber karar aldık. Köylülerimiz destekleriyle okulumuzu bu hale getirdik" dedi.

'KÖYLÜLER OLAĞANÜSTÜ ÇABA SARF ETTİ'

Sosyal medyadan paylaşım yapıp kampanyanın başlamasını sağlayan Erdem Cırık ise "50 yıldır harabe olan okulumuz, köylülerimizin desteğiyle çok güzel, çok modern bir hale getirildi. Biz bunu sosyal medyada paylaştığımızda 30 milyondan fazla erişim aldı. Devlet idarelerinden de teşekkürler aldık. Köylüler olağanüstü çaba sarf ettiler. Okul binamız 2 ay gibi kısa sürede tadilata girdi ve eski harabe halinden hiçbir eser kalmadı. Şu anda kültür merkezi olarak kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Okulun mezunlarından Zehra Dalmış ve Deniz Şimşek Karaca ise harabe okullarının yeniden yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)