Çankaya Belediyesi, sabah erken saatlerde yola düşen vatandaşların, su, kahve, çay ve simit gibi ihtiyaçlarını karşılamak için açılan Çankafe Kuğulupark'ta yeni şubesini açtı.

Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği projede, hem lezzetiyle hem de ekonomisiyle, ilçe halkının dikkatini çeken Çankafe'ye ilgi büyük

Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner, konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Ekonomik fiyatları ve kaliteli lezzetiyle ÇANKAFE, 6. şubesiyle Kuğulu Park’ta. Bütün komşularımızı bekliyoruz". diye konuştu.