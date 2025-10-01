Dass Yapım tarafından hazırlanan ve SONY Pictures International’dan lisanslanan “Doktor” dizisinin çekimleri için çalışmalar hız kazandı. İtalyan Rai1 kanalında yayınlanan “Doc – Nelle Tue Mani” adlı yapımdan uyarlanan projede, İbrahim Çelikkol “Prof. Dr. İnan Kural” karakterine, Alina Boz ise “Uzman Doktor Mevsim” rolüne hayat verecek.

Pınar Bulut ve Onur Koralp senaryoyu yazıyor

Ocak ayında NOW TV ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğu için, “Ketche” olarak tanınan ünlü yönetmen Hakan Kırvavaç ile görüşmeler devam ediyor. Senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp imzası taşıyan dizi için oyuncu kadrosu çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.