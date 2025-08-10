Ankara Kalesi'nin 3 etaplık restorasyon çalışmaları tamamlandı.

68 yapı tecilli olmak üzere toplamda 209 yapı restore edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ankara'nın tarihi dokusu korunarak Ankara Kalesi'ne yeni bir görünüm kazandırıldı.

Tarihi dokuyu koruyan restorasyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında 11’i tescilli olmak üzere 80 yapıyı restore ettik. Cephe ve çatı onarımlarından kapı-pencere yenilemelerine, ahşap imalatlardan avlu düzenlemelerine kadar birçok çalışmayı tamamladık. Mahalle kültürünü koruyarak, vatandaşlarımız evlerinde yaşamaya devam ederken restorasyonları gerçekleştirdik. Böylece Ankara Kalesi’ni tarihi dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıdık ve Kale’ye yepyeni bir görünüm kazandırdık."

Cephe ve çatı onarımlarından kapı-pencere yenilemelerine, ahşap imalatlardan avlu düzenlemelerine kadar… pic.twitter.com/sE98Tbp7xB — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 10, 2025