Kaza, 30 Haziran günü İslahiye Otogarı yakınlarında yaşandı. Nurdağı yönüne giden Ramazan M. (49) kontrolündeki 47 ADG 144 plakalı TIR, kavşakta Hamza Kaptan (26) idaresindeki 06 BKT 181 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada evlilik hazırlıkları yapan otomobil sürücü Kaptan ve yanındaki nişanlısı öğretmen Meryem Ceren Keskin yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan nişanlı çift, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Meryem Ceren Keskin, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin sonrasında yakınları tarafından teslim alınan Keskin’in cenazesi İslahiye getirildi. Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının sonra Meryem Ceren Keskin'in cenazesi İslahiye Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Keskin’in nişanlısı Hamza Kaptan’ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor..

Kızının mezarı başında gözyaşı döken Esen Keskin, “Ben kızımı 25 yaşında toprağa verdim. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" diye konuştu.