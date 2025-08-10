Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen 2. el oyuncak pazarı, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplumsal duyarlılıkları artırmayı amaçlıyor.

Melikşah Pazar Alanı'nda kurulan 240 stantta, 480 öğrenci, aileleriyle, kullanmadıkları temiz ve sağlam oyuncakları satıyor.

Geri dönüşüm ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi konusunda farkındalık kazandırmayı hedefleyen organizasyonda, çocuklar pazarlık yapıp müşteri ilişkileri kurmayı, girişimciliği ve ticari pratiklerde bulunmayı da öğreniyor.

Eğitici ve eğlenceli aktivitelerin de gerçekleştirildiği organizasyonda, sürpriz oyunlar, etkileşimli atölyeler ve sahne etkinlikleriyle çocukların sosyal becerileri geliştiriliyor.

Pazarı oyuncak almak ve etkinliklere katılmak için aileleriyle ziyaret eden çocuklar da yeni deneyimler kazanma olanağı buluyor.