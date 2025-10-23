NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmenin son derece yapıcı geçtiğini belirten Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi sürecinde NATO’nun nasıl bir rol üstlenebileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkesi kabul etmesi için atılabilecek adımların ele alındığını kaydetti.

Rutte, savaşın bitirilmesi için Trump ile iş birliğine hazır olduklarını vurgulayarak, “Sürekli ve kararlı baskıyla Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceğimizi, ardından da müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin arasındaki olası temasların ateşkes açısından belirleyici olabileceğini söyleyen Rutte, “Putin’i müzakere masasına getirebilecek ve tavrını değiştirmeye zorlayabilecek tek lider Trump. Bu süreçte ona diplomatik alan tanımamız gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ayrıca ABD’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik taahhütleri sürecine yeniden aktif biçimde dahil olduğuna dikkat çekerek, Washington yönetimiyle birlikte Kanada, Japonya, Avustralya ve Avrupa’daki ortak ülkelerle bu çerçevede yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getirdi.