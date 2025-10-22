ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Ekim’de İsrail’de “Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi” adını taşıyan yeni bir birim kurdu. Bu merkez, Gazze’ye yönelik insani yardımların daha etkin ve güvenli şekilde ulaştırılması için ana koordinasyon noktası olacak.

Açılış, dünya liderlerinin ABD arabuluculuğunda imzaladığı, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı kalıcı biçimde sona erdirmeyi amaçlayan planın üzerinden beş gün sonra gerçekleşti. Yeni merkezde, hem askeri hem sivil temsilcilerin görev alacağı ve bölgedeki insani operasyonların izleneceği belirtildi.

Washington yönetimi, bu adımın hem ateşkes sürecinin korunması hem de Gazze halkına yardımın kesintisiz sağlanması açısından kritik olduğunu vurguladı. İsrail’deki merkezin, uluslararası yardım kuruluşlarıyla sürekli iletişim içinde çalışacağı bildirildi.