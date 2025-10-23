Afrika'nın farklı bölgelerinden üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen iki günlük Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi, kıta genelinde güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, askeri koordinasyonun artırılması ve bölgesel barışın korunmasına yönelik çözüm önerilerine sahne oldu.

Ruanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin kapanış konuşmasını yapan Ruanda Savunma Bakanı Juvenal Marizamunda, Afrika ordularının karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Marizamunda, kıta ülkelerinin askeri işbirliği ve mesleki değişim alanlarında geliştireceği ortak projelerin, “istikrarlı ve müreffeh bir Afrika’nın inşasında temel rol oynayacağını” ifade etti.

Zirvede, Afrika ülkeleri arasında doğrudan işbirliğinin güçlendirilmesi ve ordular arasındaki koordinasyonun artırılması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, insansız hava araçları (İHA) teknolojisi alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu konudaki tecrübelerin paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, kıta genelinde askeri işbirliği ve güvenlik alanındaki dayanışmayı artırmak amacıyla Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi’nin düzenli aralıklarla yapılması konusunda da uzlaştı.

İlk kez 2004 yılında ABD’de düzenlenen zirve, Afrika kıtasında ilk kez 2012 yılında Uganda’nın Kampala kentinde gerçekleştirilmişti. Bu yılki toplantıya Burkina Faso, Burundi, Çad, Gambiya, Kenya, Senegal, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.