Çankaya Halk Eğitimi Merkezi Yaz Okulu'nda eğitim gören Filistinli öğrenciler, Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirdi. Öğrencilerin eğitim boyunca edindiği kazanımlar ve emeklerinin sergilendiği programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Nur Özkaya ile Ankara Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, Bakanlık olarak Filistinli öğrencilere en güzel şekilde ev sahipliği yapma gayreti gösterdiklerini, denklik komisyonları kurarak yaş ve eğitim durumuna göre okullara yerleşmelerini sağladıklarını belirterek, özellikle otellerde konaklayan öğrencilerin yaz boyunca Türkçelerini geliştirmesi için eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Bu çalışmaların öğrencilerin geleceğe hazırlanabilmesi için yapıldığını ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Şu an Gazze'deki insanlar dünyaya aslında zulme karşı bir mücadelenin dersini veriyorlar. Bizim onların yapmış olduğu bu mücadeleyi dilimizle ifade etmeye takatimiz yok. Onlar orada bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Türkiye her zaman Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlum insanların yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Eninde sonunda bu zulüm bitecek ve sizler kendi ülkenize inşallah gideceksiniz. Hem eğitimlerinizi tamamlayacak hem de gelecekte yeniden Gazze'nin inşasında rol alacaksınız.'

- 'Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık'

Bakan Danışmanı Özkaya, 'Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını, Gazze'nin vakur olduğu kadar yüreği yaralı evlatlarını ülkemizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.' dedi.

Filistin ve Gazze'nin, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Özkaya, 'Biz Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi daima canımızın canı olarak bildik. Dört asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığınız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta her ortamda cesaretle savunmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Küçükali ise, Filistinli öğrencileri baş tacı olarak gördüklerini ve öğrencilere her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

'Sizler hayallerinizi terk ettiniz, çocukluğunuzu terk ettiniz, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı, yurdunuzu terk ettiniz, buraya geldiniz. Biliyoruz ki her karanlığın bir sonu var, bu zulmün de bir sonu olacak. İnşallah katil İsrail o zulmüyle boğulacak ve sizler tekrar başkenti Kudüs olan Filistin'e döneceksiniz. Hiç kaybetmediğiniz inancınızla ve bizlerin destekleriyle orada tüm hayallerinizi gerçekleştireceksiniz inşallah. Biz buna gönülden inanıyoruz. Misafirimiz olduğunuz süreçte biz sizleri en iyi şekilde ağırlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz.'

Konuşmaların ardından şiir dinletisi, müzik ve halk oyunu gösterilerinin sergilendiği programda öğrenciler, Yılmaz ile Özkaya'ya kendi yaptıkları yağlıboya tabloları hediye etti.