Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cebeci, yeni görevi kapsamında şirketin dijital büyüme stratejilerine, teknoloji geliştirme projelerine ve organizasyonel dönüşüm süreçlerine yön verecek projelere liderlik edecek.

Cebeci liderliğindeki yeni dönemde şirket, çevik yönetim anlayışı, yapay zeka tabanlı teknoloji ürünleri ve yetenek gelişimine odaklanarak büyümesini sürdürecek.

Aras Digital Genel Müdürü Kenan Cebeci, sürekli gelişen teknolojiyi ve yapay zekanın dönüştürücü gücünü kullanarak, sektöre yeni bir soluk getirecek projelere odaklandıklarını belirtti.

Cebeci, amaçlarının, kullanıcı deneyimini mükemmelliğe taşımak ve sektörde fark yaratan global projelere imza atmak olduğunu vurgulayarak, 'Geliştirdiğimiz uçtan uca teknoloji çözümleri, Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada grup bazında standart ve yüksek kaliteli lojistik hizmet sağlamamıza hizmet etmektedir. Yeni dönemde, yetenek gelişimine öncelik veren ve dijital dönüşüm sürecinde fark yaradan odak alanlarımızla hız kesmeden büyümeyi hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Cebeci, yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde tamamladı.

Kariyerine 2008'de teknoloji çözümleri geliştirerek başlayan Cebeci, finans sektöründeki fintek tecrübelerinin ardından 2017'de lojistik sektörüne geçiş yaparken, 2021'de Aras Kargo ailesine Yazılım Geliştirme Direktörü olarak katıldı.

Şirketin bir teknoloji merkezine dönüşümünde ve Avusturya Postanesi Grubu için geliştirilen çözümlerde kilit rol oynayan Cebeci, 2022-2025 arasında da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.