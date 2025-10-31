Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğiyle çocuklara sanat, kültür ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, çocuklara eğlenerek öğrenme imkânı sağlarken aynı zamanda kültürel mirasları keşfetme fırsatı tanıyor. Okulların randevu sistemiyle kolayca ziyaret edebildiği müze, geleceğin sanatçıları olan minik ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sanatın kalbi kültürel mirasla buluşuyor

Keçiören’in Kanuni Mahallesi’nde, Şehit Piyade Asteğmen Ömer Zeki Varan Parkı içerisinde yer alan Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi, haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında açık. Müzede, çocukların sanatla iç içe büyümesi, kültürel mirası tanıması ve hayal gücünü özgürce ifade etmesi hedefleniyor. Türk mitolojisinden Umay Ana, Anka Kuşu ve Hayat Ağacı gibi figürlerin yanı sıra Anadolu’nun köklü el sanatları ve farklı ülkelerden çocukların gönderdiği resimler sergileniyor.

Hayal gücü teknolojiyle canlanıyor

Müzenin en dikkat çeken alanlarından biri, çocukların kendi çizimlerini dijital ortama aktardığı ve animasyon haline getirdiği özel deneyim bölümü. Burada çocuklar, hayal ettikleri karakterleri ekranda canlandırarak unutulmaz bir sanat yolculuğu yaşıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu müze, cocuksanatmuzesi.kecioren.bel.tr adresinden alınan randevularla ziyaret edilebiliyor.