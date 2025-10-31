Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunan 1500 Genç Kızılay gönüllüsü, Kızılay gençliğinin iyilik mesajını aktardı.

Genç Kızılay Başkanı Dr. Utku İlhan, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ne Genç Kızılay'ın mesajını yazdı.

İlhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü idrak etmenin onuruyla ebedi huzurunuzdayız. İstiklal mücadelesinin en ön saflarında yaralı Mehmetçiğe şifa dağıtan Hilal-i Ahmer'in evlatları olarak bugün aynı inançla karşınızdayız. Sizden aldığımız Kızılay adını, gençliğe beslediğiniz ümidin bir nişanesi olarak gururla taşıyoruz. Genç Kızılay olarak, iyiliği dünyanın dört bir yanına yaymak için umut ve azimle çalışıyoruz. Her yıl Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı dönemde, 'Kızılay Haftası'nı iyiliğin elçisi genç Kızılaycıların yetişmesine adıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, bu toprakları bizlere emanet eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.'