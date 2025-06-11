Musk ile aralarında su sızmazken Trump’a neden karşı çıkıyor acaba? Gazze’de binlerce insanın İsrail tarafından katledilmesi, Ukrayna-Rusya çatışması, ABD'de yaşayan yabancılar için alınan sınır dışı kararları, mahkumların başka ülkelere nakli, dünyanın birçok ülkesinde yaşayanlara ABD’ye giriş yasağı koyması, Kanada’nın ABD’ye katılması gibi kararlar... Velhasıl, daha birçok akla ve mantığa aykırı karar mı aralarını açtı?

Ben çok düşündüm ama bir neden bulamadım. Aklıma şu soru geliyor: Acaba aşırı servet sahibi olmak, dünyanın en zengin insanlarından biri olmak, kişilere sıkıntı mı veriyor, başlarına bela mı oluyor?

İkisi de bu yalancı dünyada istediklerini yapabiliyorken, canları ne isterse alıp yiyebiliyorken, ne oldu da aralarına kara kedi girdi?

Tüm dünya ABD için çalışıyor. Her ülkede ABD’nin ürünleri satılıyor. ABD vatandaşına sekiz buçuk milyar insan gücü yetmiyor; herkes saygı duyuyor, ona göre davranıyor.

O zaman Allah, Müslümanlara yapılan zulümlerden dolayı ceza mı veriyor? Aralarını açıp, çatıştırarak zulme uğrayanların intikamını mı alıyor? İnşallah bütün dünyaya zarar verecek bir çılgınlık yapmazlar. ABD'nin saygınlığına zarar vermezler. Çünkü Trump’ı oraya getirenler, ABD aleyhine olacak olayların kendilerine de zarar vereceğini düşünüp, nükleer bir dünya savaşına izin vermezler diye umuyorum.

Ekonomik açıdan da dünyaya gelen insanlar gözlerini açtıkları andan itibaren Amerikan mamaları ile büyüyor. 3–4 yaşlarında Coca-Cola, 15–16 yaşlarında sigara ve içki ile Amerika’ya para kazandırmaya başlıyorlar. Dünyada kimse bunlara rakip olamıyor. Herkes Amerikalı "abilere" çalışıyor.

Çünkü, başta Adnan Menderes olmak üzere, iktidara gelenler attıkları imzalarla iktidarda kalabilmek uğruna ülkelerini Amerikalının zengin olması için onların mallarını satın alma mecburiyetine sokuyorlar. Buna aklı eren hiç kimse mani olamıyor. Tüm dünya ekonomik açıdan bir şekilde ABD’ye bağlanmış oluyor.

Bunu kimse çözemiyor, çözmüyor. ABD'nin istediği insanlar iktidara geliyor, istemediği insanlar düşürülüyor. Amerika ne isterse o oluyor.

O zaman saygı duymak için bilgi çağında çok çalışmak, yeni buluşlar ve icatlar yaparak ABD’nin de şapka çıkaracağı bir ekonomik üstünlüğe ulaşmak gerekiyor.

Gençlere hatırlatıyorum: Cumhuriyet sizlere emanettir. Sizlerin omuzlarında yükselecektir. Yılmadan, yorulmadan, sürekli çalışacaksınız; hedefe ulaşana kadar!

Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Bu olay akıl alır gibi değil. Nasıl olur da elektrik kaçağı meydana gelir? Görevliler, tesisatı yapan şirket yetkilileri bunu nasıl fark edemez? Kontrol yetkilileri nasıl görmez? Ferdi Zeyrek nasıl elektrik akımına kapılır, sigortalar neden atmaz?

Bu olayda bir gariplik var. Araştırılması şart.

Ferdi Zeyrek, Manisa’da 74 yıl boyunca CHP dışında yönetilen belediyeyi kazanmış, %6 olan oy oranını %60’ın üzerine taşımış, adeta bir mucize gerçekleştirmiştir. Manisa’nın içinden çıkmış, herkes tarafından sevilmiş, herkesin sevgilisi olmuş harika bir insandı.

14 aylık başkanlık süresince gece gündüz demeden çalışmış, Manisa’nın gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapmış, şehrin Türkiye’nin en müreffeh şehirlerinden biri olması için projeler üretmiştir.

Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra Manisalıların başkanlarına gösterdikleri sevgiye bakınca, Manisa’nın iki Atatürk’ü olmuş: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ferdi Zeyrek.

Demek ki şahsi menfaat beklemeden, halktan toplanan bir kuruşun kıymetini bilerek, o parayı halka hizmet olarak döndürmek çok zor değilmiş.

Mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun. Eşine, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum. Tüm Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Manisa’nın başı sağ olsun.

Ferdi Başkan’ın cenazesine katılmak için izin isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talebini Adalet Bakanlığı yerine getirseydi, çok büyük sempati kazanırdı. Yapmadılar.

O zaman AKP Genel Başkanı bu izni verseydi, 84 milyon insanın takdirini kazanırdı diye düşünüyorum.

Müslümanların cenazeye saygı mecburiyeti vardır. Cenazenin ardından iyi temennilerde bulunmak, kötü konuşmamak zorunluluğu vardır.

Nerede insanlık, nerede Müslümanlık?

Yaradanımız her şeyi bilen, şah damarımızdan daha yakınımızda olandır.

İyilik yapanları da, kötülük yapanları da görendir. Ve O ne yaparsa, en doğrusunu yapandır.