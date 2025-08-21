Yenimahalle Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, kendisini “Yenimahalle Yetkilisi” olarak tanıtarak telefonla arayan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, bu tür aramaların resmi bir niteliği olmadığını belirterek vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca dolandırıcılık girişimlerine karşı herhangi bir şüpheli durumda emniyet birimlerine veya belediye iletişim kanallarına başvurmaları çağrısında bulunuldu.

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu tür bilgilendirme ve uyarı paylaşımlarının devam edeceğini bildirdi.hab