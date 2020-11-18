Başlıkta kulandığım “Ya kanal ya İstanbul” sloganı bana ait değil, bu slogan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait.

Ekrem Başkan diğer bütün bilgi, vicdan ve izan sahibi çevreci ve ekonomistler gibi kanal İstanbul projesine şiddetle karşı, böyle ucube bir projenin kent için yaratacağı tüm tehditleri açık ve net olarak öngörüyor ve kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu kamuoyunu bilgilendirme çerçevesinde İstanbul’un farklı yerlerini “Ya Kanal Ya İstanbul” ve “Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var” afişleri ile donatarak İstanbul’dan sorumlu Belediye Başkanı olarak vazifesini yerine getirmiş bulunuyor.

Daha dün hukuk ve ekonomi reformu yapmaktan bahseden iktidar ise hemen hakkında bir soruşturma başlatmış, gerekçe ise çok ama çok komik “Anayasa’nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı” iddia ediliyor.

İktidar ben kamu kaynağı kullanarak istediğimi yaparım ama başka seçilmişler kamu kaynaklarını kullanarak benim yaptıklarıma muhalefet edemezler,karşı çıkamazlar diyor. Böyle saçma bir iddia demokrasinin d’sinin ve özgür basının olduğu bir ülkede ortaya atılsa adamı topa tutarlar.

Şimdi gelelim konunun esasına 16 Nisan referandumu ile geçtiğimiz ucube tek adam rejimi sonrasında yaşanan son krizde görüyoruz ki o tek adam Merkez Bankası rezervlerinin ekside olduğundan bile bihabermiş. Kasa boş, uçan kuşa borç var ama zatıalilerinin haberi yok, çünkü damat bey söylememiş. Diğer tüm tek adam rejimlerinde de gözlemlendiği gibi etrafını saran üç beş kişi bütün bilgileri süzerek, sansürleyerek ona pembe bir tablo çiziyor, adeta bir cennet resmediyor anlaşılan.

Bu durumda zatı muhteremin kanal İstanbul ile ilgili hangi gerçeklerden haberdar olduğunu hakikaten de çok merak ediyorum.

Bu yoğunluk arasında gazete okuyup, televizyon seyrettiğini sanmıyorum, okusa ve seyretse bile morali bozulmasın, sinirleri gerilmesin diye sadece yandaş kanalları seyrettiğini tahmin etmek pek de zor değil. Yandaş kanallarda Kanal İstanbul gerçeklerini anlatacak, konuşacak tek bir kişi de yok elbette.

Peki çevresinde birileri Kanal İstanbul’un ekonomik ve ekolojik bir felaket olacağını ona söylemeye cesaret edebiliyor mudur? Onu da pek sanmam. İşleri kolay nasılsa alıştılar yarın ortaya böyle bir felaket çıkınca kürsüye çıkıp “ kandırıldık, bu şehre bir defa daha ihanet ettik, Allah affetsin” der çıkarlar işin içinden.

Bütün bunlara rağmen ben gerçekleri bir kere daha yazacağım; belki sesimi duyanlar olur, ne kadar çok insan gerçekleri bilirse, kamuoyu tepkisi ne kadar yükselirse eninde sonunda sesler sarayın kalın duvarlarını dahi aşar, sağır sultan bile duyar…

Soruyorum! Tanıyanlar, bilenler bu soruları lütfen elden ele saraya ulaştırınız:

1- Sayın Cumhurbaşkanı Montrö sözleşmesi ile tespit edilen altın karşılığı ücretlerden haberiniz var mı?

2- Sayın Cumhurbaşkanı bu ücretler tam olarak alınsa gelip geçen gemilerden yılda 220 ton altın, yahut da 9 milyar dolar civarında bir ücret alınması gerekiyor, haberiniz var mı?

3- Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu ücretleri alamıyorsanız, yapay kanaldan geçecek gemilerden nasıl ücret almayı düşünüyorsunuz?

4- Sayın Cumhurbaşkanı yapılması düşünülen Kanal İstanbul’un bir benzeri olan Süveyş ve Panama kanallarında kaza oranının İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kaza oranlarından çok daha yüksek olduğundan haberiniz var mı?

5- Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul yapılırsa Marmara ve Karadeniz’in doğal su rejimini tahrip edeceğinden Marmara denizinden çürük yumurta kokusu yayılacağından haberiniz var mı?

6- Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul yapılırsa sızacak tuzlu deniz suyunun Trakya’nın yer altı su rezervlerini tahrip edeceğinden, İstanbul şehrinin su havzalarını ve bereketli tarım topraklarını tuzlandıracağından haberiniz var mı?

Ha bütün bunları biliyor, gene de bu kanal inşa edilecek diye ısrar ediyorsanız lütfen gerekçelerinizi şeffaf bir şekilde çıkıp kamuoyuna anlatınız, biz cahil kullarınızı bilgilendiriniz.

Sayın Cumhurbaşkanı, sözüm söz eğer yanılıyorsam, bu kanal ile Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti bir menfaat elde edecek ve bir kazanımda bulunacaksa özür dileyecek ve kanal İstanbul’un en büyük destekçisi olacağım…