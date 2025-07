Ünlü oyuncular Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı mini dizi “İstanbul My Love”, izleyiciden tam not aldı. YouTube’da yayınlanan dizinin her bölümü 1 milyon izlenme barajını aşarak dijital platformlardaki başarısını gözler önüne serdi.

Dizi bugün yayınlanmasına rağmen izlenmeleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

İSTANBUL MY LOVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Romantik ve dramatik ögeleri bir arada sunan “İstanbul My Love”, İstanbul’un sokaklarında kesişen iki yabancının duygusal hikâyesine odaklanıyor. Engin Akyürek’in hayat verdiği gizemli yazar karakter ile Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı tutkulu fotoğrafçı, İstanbul’un büyülü atmosferinde birbirlerinin kaderini değiştiren bir yolculuğa çıkıyor.

Kısa bölümlerden oluşan ve sinematografisiyle dikkat çeken dizi, hem Türk hem de yabancı izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle İstanbul’un eşsiz manzaralarını fon olarak kullanan yapım, kentin kültürel zenginliğini modern bir aşk hikâyesiyle harmanlıyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, hayranlar tarafından "ekran uyumu mükemmel" ve "görsel bir şölen" yorumlarıyla övgü topluyor. Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu’nun başarılı oyunculuk performansları, dizinin başarısında önemli rol oynuyor.