Dünyada elektrikli araçlara olan ilgi hız kesmeden artıyor. 2025’in ilk 6 ayında 9.1 milyon elektrikli araç satıldı. Petrol kullanımını azaltmak isteyen ülkeler elektrikli araçlara yöneliyor. Yılın ilk yarısında dünya genelinde 9.1 milyon adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, geçen seneye göre yüzde 20 artış anlamına geliyor.

Özellikle Çin, ABD ve Avrupa’daki teşvikler satışları ciddi şekilde artırdı. Çin merkezli üreticiler liderliği korurken, Tesla ve Avrupalı firmalar da pazardaki yerini sağlamlaştırdı.

Türkiye'de ilgi artıyor

Türkiye’de de elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Yerli üretici TOGG’un piyasaya çıkmasıyla birlikte satışlarda yeni bir hareketlilik gözlemlendi.