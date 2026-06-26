Çankaya Belediyesi, çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla Gençlerbirliği Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleyeceği Ücretsiz Yaz Futbol Okulu için başvuruları almaya başladı.

6-15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklara yönelik gerçekleştirilecek futbol eğitimleri, 14 Temmuz-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yaşamkent'te bulunan Şenol Güneş Spor Parkı'nda düzenlenecek.

Başvurular 8 Temmuz'a kadar sürecek

Belediyeden yapılan duyuruya göre, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek futbol okuluna katılmak isteyen çocuklar için son başvuru tarihi 8 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Yaz boyunca alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde çocukların temel futbol becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor.

Hem kız hem erkek çocuklara açık

Çankaya Belediyesi, sporun her çocuğun hakkı olduğu anlayışıyla düzenlediği etkinlik kapsamında 6-15 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları futbol okuluna davet etti. Ücretsiz gerçekleştirilecek eğitimlerle çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmesi amaçlanıyor.