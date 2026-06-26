Sinema dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kült animasyon serisi Shrek evreninde yer alan ve esprili kişiliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran “Eşek” karakteri, bu kez kendi başına bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sevilen karaktere bağımsız hikâye

Yapımcılar, uzun yıllardır yan karakter olarak bilinen Eşek’in geçmişine, Shrek ile tanışmadan önceki hayatına ve yaşadığı maceralara odaklanacak bağımsız bir yapım üzerinde çalışıldığını duyurdu. Filmde karakterin mizahi yönü kadar duygusal hikâyesine de yer verilmesi bekleniyor.

Hayranlar şimdiden heyecanlı

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Shrek serisi, özellikle Eşek karakterinin esprili diyaloglarıyla hafızalara kazınmıştı. Yeni film haberi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlar karakterin kendi hikâyesini merakla beklemeye başladı.

Çıkış tarihi merak konusu

Filmle ilgili henüz resmi vizyon tarihi açıklanmazken, projenin geliştirme aşamasında olduğu ve yapım sürecine dair detayların önümüzdeki dönemde paylaşılacağı belirtildi.