Karadeniz müziğini modern tınılarla buluşturan, müziği kadar toplumsal duyarlılığıyla da hafızalarda yer eden Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında sevenleri tarafından anılıyor.

Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya gelen ve kısa yaşamına önemli eserler sığdıran Koyuncu, Karadeniz ezgilerini rock müzikle harmanlayarak Türkiye müzik tarihinde kendine özgü bir yer edindi. Zuğaşi Berepe grubuyla başlayan müzik yolculuğunu solo çalışmalarıyla sürdüren sanatçı, özellikle "Hayde", "Viya!" ve unutulmaz sahne performanslarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Müziğinin yanı sıra doğa ve çevre mücadelelerinde de aktif rol alan Koyuncu, yaşamı boyunca Karadeniz’in kültürel mirasına sahip çıkılması gerektiğini savundu. Sanatçı, 25 Haziran 2005’te henüz 33 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Aradan geçen 21 yıla rağmen şarkıları hâlâ milyonlar tarafından dinlenirken, sevenleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla Koyuncu’yu anmayı sürdürüyor. Sanatçının eserleri ve düşünceleri, yeni kuşaklara da ilham vermeye devam ediyor.