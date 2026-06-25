Seferihisar Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Üçüncü dalga olarak gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında adı geçen kişi ve adreslere yönelik işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonda Başkan Yetişkin'in de gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü kaydedildi.

Soruşturmada Yeni Gelişme

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, dosya kapsamındaki inceleme ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Operasyonun detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Açıklama Bekleniyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmaya ilişkin savcılık ve emniyet birimlerinden yapılacak açıklamaların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Soruşturmayla ilgili gelişmeler geldikçe haber güncellenecektir.