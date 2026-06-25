İzmir'de Balçova Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda belediye binası ve ilgili bazı noktalarda işlem yapıldı. Operasyon çerçevesinde Başkan Yiğit'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Operasyonun hangi soruşturma kapsamında yürütüldüğüne ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Emniyet ve savcılık birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Gözaltı işleminin ardından kamuoyunun gözü yetkililerden yapılacak açıklamalara çevrildi. Operasyonun kapsamı ve gerekçesine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.