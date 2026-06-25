Silivri'de D-100 Karayolu üzerinde yaşanan olay, trafikte ambulanslara yol verilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

İddiaya göre, Büyükçekmece yönüne doğru seyreden bir ambulans, acil bir vakaya ulaşmak için sirenlerini çalarak ilerlemeye başladı. Ancak sol şeritte bulunan 34 HLD 312 plakalı otomobilin sürücüsü, ambulansa geçiş önceliği tanımadı.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Yaşananlar, ambulansta görev yapan sağlık personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın sirenlerini çalmasına rağmen otomobil sürücüsünün uzun süre yol vermeden ilerlediği anlar yer aldı.

Trafikte Tepki Çeken Görüntü

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Acil müdahale araçlarına yol verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.