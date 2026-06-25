CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarının ardından genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirmesi planlanan İstanbul programı iptal edildi.

İptal kararını, CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin duyurdu. Tekin, yaptığı açıklamada, "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Programın neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki temaslarının ileri bir tarihe ertelenip ertelenmediği konusunda da bilgi verilmedi. CHP kulislerinde iptal kararının gerekçesi merak konusu oldu.