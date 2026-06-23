Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını sinemayla buluşturacak ücretsiz açık hava sineması etkinliğini Başkentlilerle buluşturuyor. Koru Kent Meydanı'nda (Arcadium AVM arkası) düzenlenecek etkinlik kapsamında birbirinden sevilen filmler vatandaşlarla ücretsiz olarak izlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek açık hava sineması etkinlikleri, 22-26 Haziran tarihleri arasında her akşam saat 20.00'de başlayacak.
Koru Kent Meydanı'nda Hangi Filmler Gösterilecek?
Etkinlik programı kapsamında gösterilecek filmler şöyle:
- 22 Haziran Pazartesi: Unutursam Fısılda
- 23 Haziran Salı: Hayali Arkadaş IF
- 24 Haziran Çarşamba: Nadide Hayat
- 25 Haziran Perşembe: Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
- 26 Haziran Cuma: Dublör
Tüm gösterimler saat 20.00'de Koru Kent Meydanı'nda (Arcadium AVM arkası) gerçekleştirilecek.
Yaz akşamlarını keyifli bir sinema deneyimiyle geçirmek isteyen Başkentliler, etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.