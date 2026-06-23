NTC Medya imzalı atv'nin yeni yaz dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle de reytinglerde başarılı performansını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta sezonun en iyi açılışlarından birine imza atan dizi, yeni bölümüyle tüm kategorilerde izlenme oranlarını yükseltti.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir başarı elde etti. Dizi, Tüm Seyirciler (Total) kategorisinde 6.49 reytingle gün birincisi olurken, AB grubunda 4.07 reytingle ikinci, ABC1 kategorisinde ise 5.98 reytingle birinci sırada yer aldı.

Özellikle Total kategorisinde yaklaşık 2 puanlık artış yakalayan yapım, yaz sezonunun en çok izlenen dizileri arasında gösterilmeye başladı.

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Kalabalık ve deneyimli oyuncu kadrosuyla öne çıkan "Altı Üstü İstanbul" dizisinde; Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker) ve Yusuf Baymaz (Servet) rol alıyor.

Yayın hayatına güçlü bir başlangıç yapan "Altı Üstü İstanbul", artan reyting performansıyla yaz sezonunun iddialı yapımları arasında yer almaya devam ediyor.