Tayland gezisinin ardından İstanbul'a dönen ve doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, ölüm nedeninin araştırılması kapsamında savcılığa başvuruda bulunarak maymun ısırığı şüphesinin de değerlendirilmesini talep etti.

Avukat Gökkoyun yaptığı açıklamada, 15 Haziran 2026 tarihinde evinde hayatını kaybeden Ece İrtem'in sol kolunda üç adet yara izi tespit edildiğini belirtti. Aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde, söz konusu izlerin Tayland gezisi sırasında bir maymunun saldırısı sonucu oluştuğunun ifade edildiğini aktardı.

Gökkoyun, uzmanlarla yapılan görüşmelerde maymun ısırıklarının enfeksiyon, sepsis (kan zehirlenmesi) ve bazı durumlarda ölümcül sonuçlara yol açabileceği bilgisinin edinildiğini belirterek, otopsi incelemesinde bu ihtimalin de değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe sunduklarını açıkladı.

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni yapılacak incelemeler ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak