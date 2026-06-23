Basın İlan Kurumu (BİK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) işbirliğiyle 9 Mayıs 2026 Cumartesi tarihinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında hayata geçirilen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” çalışmasına katılan bir grup öğrenci gazetemiz SONSÖZ’ü ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette genç iletişimciler, bir günlük gazetenin hazırlanma safhalarını yerinde inceleme fırsatı buldular.

KARAKÜLAH: GAZETECİLİK BİR YAŞAM TARZIDIR

Karakülah meslekteki deneyimlerini genç meslektaş adaylarına aktarırken “Gazeteciliği sadece bir meslek olarak görmeyin. Gazetecilik bir yaşam tarzıdır, bizim sektörünüzde mesai mefhumu olmaz. 7/24 haber her zaman her yerdedir ve her olay durumuna göre haber değeri taşır. Etrafınızı iyi gözlemleyin, haber yaparken sadece olayı tek taraflı değerlendirmeyin. Elinizden gelebildiğince haber yapacağınız konu/ kişiye ilişkin muhakkak teyit almaya çalışın.” diyerek önerilerde bulundu.

M. Umut Karakülah, SONSÖZ’ü ziyarete gelen İLEF öğrencileri Elif Berra Çapar, Rabia Çetinoğlu, Esra Nur Sarıoğlu ve Şükran Pancar’a 9 Mayıs 2026 Cumartesi tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen çalıştaya ilişkin haberin yayınlandığı gazeteleri hatıra olarak hediye etti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.