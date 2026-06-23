Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun, evlerinin önünde park halinde bulunan aile aracında anneleri tarafından baygın halde bulunduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen çocukların kurtarılamadığı ifade edildi.

Bordeaux’da Sıcaklık Rekor Kırdı

Fransa’nın Bordeaux bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgasına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, ülkenin batısındaki Bordeaux kentinde hava sıcaklığının 41,9 dereceye ulaşarak geçen yıl ağustos ayında kaydedilen sıcaklık rekorunu geride bıraktığını duyurdu.

Boğulma Vakalarında Artış

Fransız Sivil Güvenlik Sözcüsü Jerome Boulanger, pazar gününden pazartesi gününe kadar 13 kişinin boğularak hayatını kaybettiğinin bildirildiğini söyledi. Boulanger, artan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşlara, “Yalnızca denetimli alanlarda yüzün” çağrısında bulundu.

Yetkililerden Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirterek günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve kapalı alanların serin tutulması tavsiyesinde bulundu.